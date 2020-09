’Papa’ Denzel Dumfries volgt zijn gevoel

Denzel Dumfries is er zondag gewoon bij in Groningen, wanneer PSV de competitie start tegen de plaatselijke FC. Ⓒ BSR Agency

EINDHOVEN - Denzel Dumfries (24) is de nieuwe ’papa’ binnen de spelersgroep van PSV. „Natuurlijk noemen ze me nu zo, maar we hebben al wat meer papa’s”, lacht de captain van de Eindhovenaren, die afgelopen week de trotse vader werd van zoontje Jesiah. Maar daar moet het volgens de op en top prof zo kort mogelijk over gaan. De focus moet liggen op de competitiestart en FC Groningen. Waartegen hij op 8 maart tijdens het voorlopig laatste competitieduel ook de voorlopig laatste Eredivisie-goal (0-1) maakte.