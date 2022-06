Sport Kort: Kampong neemt afscheid van oud-bondscoach Oltmans

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Sprinter Jacobs past ook voor Diamond League in Rome en Oslo

21.23 uur: De Italiaanse sprinter Marcell Jacobs heeft zich wegens een spierblessure ook afgemeld voor de Diamond League-wedstrijden in Rome (9 juni) en Oslo (16 juni). De olympische kampioen op de 100 meter zegde vorige week al af voor de wedstrijd in het Amerikaanse Eugene.

„Maak jullie geen zorgen. Ik ga door met fysiotherapie en trainingen op een laag pitje om helemaal hersteld te zijn voor de WK in Eugene”, aldus de 27-jarige Jacobs.

De WK atletiek in Eugene beginnen half juli.

Kampong neemt afscheid van oud-bondscoach Oltmans

21.12 uur: Roelant Oltmans is komend seizoen geen trainer meer van de hockeyers van Kampong. De club uit Utrecht stelt dat na onderling overleg is besloten om, na twee jaar, uit elkaar te gaan.

In zijn eerste seizoen wist de 68-jarige Oltmans, oud-bondscoach van Oranje, zich met Kampong nog te plaatsen voor de finale om de landstitel. Bloemendaal bleek daarin te sterk. Dit seizoen wist Kampong de play-offs niet te bereiken.

„De club en de coach hebben in meerdere gesprekken samen het afgelopen seizoen geanalyseerd en de toekomstplannen besproken. Daarbij is gezamenlijk besloten om met veel wederzijds respect en dank de wegen te scheiden”, aldus Kampong.

Volleybalsters beginnen Nations League met nederlaag tegen China

20.04 uur: De Nederlandse volleybalsters zijn de Nations League begonnen met een nederlaag tegen China. In Ankara kon de ploeg van bondscoach Avital Selinger een goede start geen vervolg geven. Het werd 16-25 25-22 25-23 25-23 voor China.

Celeste Plak was aan de zijde van Nederland goed voor 24 punten, Fleur Savelkoel nam in de Turkse hoofdstad 14 punten voor haar rekening.

Donderdagmiddag komt Oranje opnieuw in actie. Dan is Bulgarije de tegenstander in Ankara.

De volleybalsters zijn in voorbereiding op het WK in eigen land. Op 23 september is Kenia de eerste tegenstander. Die wedstrijd wordt in het Gelredome gespeeld.

Hockeyers winnen in Pro League overtuigend van Argentinië

19.24 uur: De Nederlandse hockeyers hebben in de Pro League overtuigend van Argentinië gewonnen. In Malden, vlakbij Nijmegen, werd het 5-2 voor de ploeg van bondscoach Jeroen Delmee.

Jaïr van der Horst zette Nederland al in de tweede minuut op voorsprong. Tien minuten later maakte Jip Janssen er uit een strafcorner 2-0 van, waarna Bram van Battum de ruststand op 3-0 bepaalde. Kort na rust tilden Koen Bijen en Tjep Hoedemakers de stand naar 5-0, maar in het restant liep Oranje niet verder uit. Nicolás Della Torre en Martín Ferreiro verkleinden de marge namens de Argentijnen, die in de slotfase kansen kregen om de achterstand verder terug te brengen.

De ploeg van Delmee trad niet in de sterkste formatie aan tegen de Zuid-Amerikanen. De hockeyers van Bloemendaal en Pinoké, die afgelopen week tegenover elkaar stonden in de finale om de landstitel, kregen rust. Ze gaan later deze week wel mee naar Engeland voor twee duels.

Oranje staat in de Pro League zesde met 19 punten. Van de zeven gespeelde duels werden er vijf gewonnen en twee eindigden in een gelijkspel. De ploegen boven Nederland hebben veel meer wedstrijden gespeeld.

Donderdag spelen de hockeyers opnieuw tegen Argentinië, ook dan in Malden.

Pardew stapt na maand op als trainer CSKA Sofia wegens racisme

18.08 uur: Alan Pardew is na een maand alweer vertrokken als trainer van de Bulgaarse club CSKA Sofia. De Brit, die twee jaar geleden korte tijd trainer was van ADO Den Haag, nam die beslissing nadat spelers van zijn elftal te maken hadden gekregen met racisme.

Fans van CSKA Sofia gooiden twee weken geleden in de thuiswedstrijd tegen Botev Plovdiv bananen naar zwarte spelers van hun club en ook waren er racistische spreekkoren te horen. De supporters waren boos omdat CSKA Sofia een week eerder de Bulgaarse bekerfinale had verloren van rivaal Levski Sofia.

„De gebeurtenissen voor en na de wedstrijd tegen Botev Plovdiv waren niet alleen voor mij onaanvaardbaar, maar ook voor mijn assistent Alex Dyer en mijn spelers”, aldus Pardew, voormalig trainer van onder meer Newcastle United en Crystal Palace. „Het was een voorrecht en een eer om bij deze geweldige club te hebben mogen werken. Helaas is mijn tijd hier ten einde gekomen.”

Thiago meldt zich met blessure af voor komende interlands Spanje

17.46 uur: Spanje kan de komende vier wedstrijden in de Nations League niet beschikken over Thiago Alcantara. De middenvelder van Liverpool heeft zich met een spierblessure afgemeld bij bondscoach Luis Enrique. Thiago verloor zaterdag met Liverpool in de finale van de Champions League met 1-0 van Real Madrid.

Spanje speelt de komende twee weken in de Nations League tegen Portugal, Tsjechië (twee keer) en Zwitserland. Luis Enrique roept geen vervanger op voor Thiago, die in de laatste competitiewedstrijd tegen Wolverhampton Wanderers geblesseerd raakte en kort voor de finale tegen Real terugkeerde in de selectie van Liverpool.

Spanje verloor vorig jaar in de finale van de Nations League met 2-1 van Frankrijk.

Waterpoloërs Polar Bears tekenen protest aan voor verloren finale

16.22 uur: De waterpoloërs van Polar Bears hebben bij zwembond KNZB protest aangetekend tegen het verlies in de derde en laatste wedstrijd in de play-offs om de landstitel tegen Het Ravijn. De ploeg uit Ede ging zondag met 11-10 onderuit en verloor de finaleserie zo met 2-1.

Bij een stand van 9-9 zette Bas te Brake Het Ravijn op voorsprong, maar de schotklok was op dat moment al afgelopen. De scheidsrechters keurden de treffer toch goed. Polar Bears wil nu dat de laatste minuten van de wedstrijd, bij een stand van 9-9, worden overgespeeld.

„De komende periode zal de protestcommissie zich buigen over het protest, de argumentatie van Polar Bears en de zienswijze van betrokken scheidsrechters en de ter plekke aanwezige technisch delegatie”, aldus de KNZB. „Hiervoor heeft de protestcommissie reglementair maximaal twee weken de tijd, maar zij hoop al eerder tot een oordeel te kunnen komen. Bij een eventuele toewijzing van het protest zal de competitieleider waarschijnlijk beslissen om de laatste minuten van de finale over te spelen. Indien het protest wordt afgewezen blijft de uitslag staan.”

Voor Het Ravijn betekende het zondag de eerste landstitel uit de clubgeschiedenis.

Vertrokken PSV-directeur Gerbrands ereburger van Eindhoven

14.32 uur: Toon Gerbrands is woensdag door burgemeester John Jorritsma benoemd tot ereburger van Eindhoven. Dat gebeurde na de laatste officiële werkdag van Gerbrands bij PSV, waar hij acht jaar lang algemeen directeur was. Marcel Brands volgt hem op.

Gerbrands krijgt het ereburgerschap niet alleen voor zijn werkzaamheden bij PSV, maar ook voor de dingen die hij deed voor de Eindhovense samenleving. De oud-volleybalcoach was mede-initiatiefnemer en medebestuurder van de PSV Foundation, een stichting die aan voetbal gerelateerde maatschappelijke activiteiten ontplooit. Sinds 2017 adviseert Gerbrands de stichting ’De Stilte Verbroken’, die misbruik en seksuele intimidatie binnen de sport bestrijdt. Ook was hij betrokken bij het Jeugdsportfonds Sport & Cultuur Eindhoven, een fonds dat kinderen uit gezinnen met weinig geld in staat stelt te voetballen of bijvoorbeeld muziekles te volgen.

„Je hebt mensen uit zeer verschillende geledingen aan de club en onze stad verbonden, van kinderen en jongeren met een slechte uitgangspositie tot en met ondernemers en ’captains of industry’”, zei Jorritsma tijdens zijn toespraak.

Gerbrands is de 63e ereburger van Eindhoven. Het ereteken van de stad Eindhoven is de hoogste onderscheiding die de Brabantse gemeente kent. De gemeenteraad kent deze onderscheiding toe als dank voor uitzonderlijke verdiensten voor de Eindhovense gemeenschap.

Vorige week werd Gerbrands door PSV al benoemd tot erelid van de club.

AC Milan komt in handen van Amerikaans investeringsfonds RedBird

11:15 uur De Italiaanse voetbalclub AC Milan krijgt met het Amerikaanse RedBird Capital Partners een nieuwe eigenaar. Het investeringsfonds neemt de kersverse landskampioen voor 1,2 miljard euro over van Elliott Management, de investeringsmaatschappij die sinds 2018 de controle had over de Italiaanse club. Die partij blijft nog wel aandeelhouder.

RedBird investeerde in Europa onder meer al in de Franse voetbalclub Toulouse en werkt ook nauw samen met Fenway Sports Group, dat eigenaar is van Liverpool. Uiterlijk in september moet de overname rond zijn. Elliott Management kreeg de Milanese club in 2018 in handen nadat de toenmalige eigenaar, de Chinese zakenman Li Yonghong, niet in staat was gebleken een lening terug te betalen. Tot 2017 was Silvio Berlusconi de eigenaar van AC Milan.

Milan kroonde zich eind mei voor het eerst sinds 2011 weer tot kampioen in de hoogste Italiaanse voetbalcompetitie.

Le Pen vindt dat Franse minister moet aftreden na chaos CL-finale

11:00 uur De uiterst rechtse Franse politicus Marine Le Pen heeft de druk op Gérald Darmanin, de Franse minister van Binnenlandse Zaken, opgevoerd. Le Pen beschuldigt Darmanin van liegen en vindt dat hij moet aftreden na de chaos rond de Champions League-finale tussen Liverpool en Real Madrid. Bij de finale op zaterdag was sprake van grootschalige ticketfraude, waardoor de autoriteiten voorafgaand aan het duel de controle over de veiligheid rond het stadion verloren. De wedstrijd moest daardoor met ruim een half uur worden uitgesteld.

Darmanin gaf maandag een persconferentie en wees daarbij een „enorme, industriële en georganiseerde fraude met neptickets” aan als oorzaak van de problemen. Volgens Le Pen verdedigde Darmanin de Franse politie openlijk en gaf hij naast de ticketfraudeurs ook Britse fans de schuld, die „onhandelbaar gedrag” zouden hebben vertoond.

„De feiten zijn enorm serieus. Dat een minister op televisie komt liegen zoals hij deed, is zeer ernstig. Er zit geen neutraliteit, noch waarheid, noch oprechtheid in zijn opmerkingen”, zegt Le Pen. „In elke andere democratie, geconfronteerd met zo’n fiasco dat plaatsvond voor 400 miljoen televisiekijkers en dat Frankrijk een betreurenswaardig imago geeft, zou een minister van zichzelf moeten weten dat hij moet opstappen.” Volgens Le Pen moet de Franse minister bovendien zijn excuses aanbieden aan de Britse fans.

De Franse president Emmanuel Macron blijft ondanks de felle kritiek van de oppositie vertrouwen houden in minister Darmanin, meldde regeringswoordvoerder Olivia Gregoire woensdag. Ook heeft Macron zijn regering gevraagd transparant te zijn over de incidenten die hebben plaatsgevonden en verontschuldigde hij zich daarvoor. Macron heeft de ministerraad meegedeeld dat hij „van zijn regering verwacht dat zij transparant is, de feiten opheldert, manieren vindt om ervoor te zorgen dat dit niet meer gebeurt en dat zij effectief reageert”, aldus Gregoire.

De UEFA en de Franse voetbalbond meldden dinsdag dat er ongeveer 2800 valse tickets zijn gescand bij de toegangspoorten van het stadion. De twee bonden noemden dat aantal tijdens een vergadering op het Franse ministerie van Sport, die was belegd om te onderzoeken wat er precies mis is gegaan in aanloop naar de eindstrijd van zaterdag tussen Liverpool en Real Madrid in het Stade de France.

NAC Breda stap dichter bij overname na tekenen koopovereenkomst

10:49 uur De overname van NAC Breda krijgt steeds meer gestalte. Algemeen directeur Mattijs Manders heeft namens de club uit de eerste divisie de koopovereenkomst getekend met investeerderscollectief NAC=Breda. Deze groep van lokale ondernemers neemt de aandelen over.

Die overdracht kan pas plaatsvinden nadat de licentiecommissie van voetbalbond KNVB én de gemeente Breda hun goedkeuring hebben gegeven aan de voorgenomen verkoop van de aandelen. NAC zegt dat alle benodigde documenten en informatie bij de KNVB zijn aangeleverd, maar dat het nog wel een aantal weken kan duren voordat de goedkeuring binnen is.

De Stichting NOAD, die met een zogeheten ’gouden aandeel’ de cultuur bewaakt van de club, speelde een sleutelrol in de overname. Zij hield de verkoop van NAC Breda aan het Britse consortium City Football Group, waar onder meer Manchester City onder valt, tegen en drong aan op het doorzetten van de verkoop aan de groep lokale investeerders.

Indiase para-atleet geschorst om bedrog bij discuswerpen in Tokio

09:22 uur De Indiase para-atleet Vinod Kumar mag de komende twee jaar niet aan wedstrijden meedoen. Hij heeft zich schuldig gemaakt aan bedrog bij het discuswerpen tijdens de Paralympische Spelen in Tokio vorige zomer. De tuchtcommissie van de mondiale bond World Para Athletics legde de schorsing op.

De 41-jarige Kumar deed mee in de klasse F52, die bedoeld is voor atleten die alleen vanuit een rolstoel kunnen werpen vanwege verminderde spierkracht of beperkte bewegingsvrijheid. Aan bewegingen die Kumar maakte tijdens de wedstrijd was volgens waarnemers duidelijk te zien dat hij in de verkeerde klasse meedeed. Kumar eindigde als derde, maar zijn bronzen worp werd later ongeldig verklaard.

Volgens de overkoepelende bond was er sprake van opzettelijke misleiding, reden voor een tuchtzaak. „Het classificatiesysteem is van cruciaal belang om eerlijke competitie te waarborgen en deze zaak laat zien hoeveel World Para Athletics er aan gelegen is om de integriteit van de sport te beschermen”, zei algemeen directeur Christian Holtz.

Italiaanse voetbalveteraan Chiellini kiest voor Amerikaanse club

07:41 uur De Italiaanse voetballer Giorgio Chiellini vervolgt zijn carrière in de Verenigde Staten. De 37-jarige verdediger tekent volgens ESPN een contract bij Los Angeles FC in de Major Soccer League. Hij zou deze week al zijn handtekening zetten onder een contract.

Chiellini neemt woensdag afscheid als international in de wedstrijd tussen Italië en Argentinië op Wembley. Hij heeft al zijn laatste duel voor Juventus achter de rug, de club waarvoor hij zeventien jaar voetbalde en waarmee hij negen keer kampioen werd, vijf keer de beker van Italië won en twee keer de finale van de Champions League bereikte.