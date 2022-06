Sport Kort: Overname NAC Breda stap dichter bij

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

NAC Breda stap dichter bij overname na tekenen koopovereenkomst

10:49 uur De overname van NAC Breda krijgt steeds meer gestalte. Algemeen directeur Mattijs Manders heeft namens de club uit de eerste divisie de koopovereenkomst getekend met investeerderscollectief NAC=Breda. Deze groep van lokale ondernemers neemt de aandelen over.

Die overdracht kan pas plaatsvinden nadat de licentiecommissie van voetbalbond KNVB én de gemeente Breda hun goedkeuring hebben gegeven aan de voorgenomen verkoop van de aandelen. NAC zegt dat alle benodigde documenten en informatie bij de KNVB zijn aangeleverd, maar dat het nog wel een aantal weken kan duren voordat de goedkeuring binnen is.

De Stichting NOAD, die met een zogeheten ’gouden aandeel’ de cultuur bewaakt van de club, speelde een sleutelrol in de overname. Zij hield de verkoop van NAC Breda aan het Britse consortium City Football Group, waar onder meer Manchester City onder valt, tegen en drong aan op het doorzetten van de verkoop aan de groep lokale investeerders.

Indiase para-atleet geschorst om bedrog bij discuswerpen in Tokio

09:22 uur De Indiase para-atleet Vinod Kumar mag de komende twee jaar niet aan wedstrijden meedoen. Hij heeft zich schuldig gemaakt aan bedrog bij het discuswerpen tijdens de Paralympische Spelen in Tokio vorige zomer. De tuchtcommissie van de mondiale bond World Para Athletics legde de schorsing op.

De 41-jarige Kumar deed mee in de klasse F52, die bedoeld is voor atleten die alleen vanuit een rolstoel kunnen werpen vanwege verminderde spierkracht of beperkte bewegingsvrijheid. Aan bewegingen die Kumar maakte tijdens de wedstrijd was volgens waarnemers duidelijk te zien dat hij in de verkeerde klasse meedeed. Kumar eindigde als derde, maar zijn bronzen worp werd later ongeldig verklaard.

Volgens de overkoepelende bond was er sprake van opzettelijke misleiding, reden voor een tuchtzaak. „Het classificatiesysteem is van cruciaal belang om eerlijke competitie te waarborgen en deze zaak laat zien hoeveel World Para Athletics er aan gelegen is om de integriteit van de sport te beschermen”, zei algemeen directeur Christian Holtz.

Italiaanse voetbalveteraan Chiellini kiest voor Amerikaanse club

07:41 uur De Italiaanse voetballer Giorgio Chiellini vervolgt zijn carrière in de Verenigde Staten. De 37-jarige verdediger tekent volgens ESPN een contract bij Los Angeles FC in de Major Soccer League. Hij zou deze week al zijn handtekening zetten onder een contract.

Chiellini neemt woensdag afscheid als international in de wedstrijd tussen Italië en Argentinië op Wembley. Hij heeft al zijn laatste duel voor Juventus achter de rug, de club waarvoor hij zeventien jaar voetbalde en waarmee hij negen keer kampioen werd, vijf keer de beker van Italië won en twee keer de finale van de Champions League bereikte.