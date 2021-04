NBA legt Kevin Porter 50.000 dollar boete op na stripclubbezoek

Sport

NBA-team Utah Jazz ontsnapt aan vliegramp

Het was even schrikken voor de leiders in de Western Conference van de NBA. Meteen nadat het toestel van de Utah Jazz woensdag was opgestegen, kreeg de Boeing 757 te maken met ernstige problemen. De motor raakte stevig beschadigd door een zwerm vogels en het vliegtuig moest een noodlanding maken.