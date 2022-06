Leeuwinnen winnen ’spookduel’ tegen Wit-Rusland, maar imponeren niet

De ploeg van bondscoach Mark Parsons kwam tegen Wit-Rusland geen moment in gevaar, al zal het spel tegen de nummer 55 van de wereld toplanden geen schrik hebben aangejaagd. Nederland speelde in vrijwel de sterkste opstelling. Vivianne Miedema was weer fit en begon in de basis.

Jill Roord maakte op aangeven van Lieke Martens al na dertien minuten de openingstreffer. Aniek Nouwen kopte na ongeveer een uur spelen een vrije trap van Sherida Spitse binnen. Invaller Lineth Beerensteyn besliste het duel vijf minuten voor tijd. Opnieuw kwam de assist van Martens.

Vivianne Miedema in duel met de Wit-Russische Valeryia Bohdan. Ⓒ ANP

Dankzij de zege op Wit-Rusland, dat niet naar het EK gaat, heeft Nederland rechtstreekse plaatsing voor het WK 2023 in Australië en Nieuw-Zeeland nog steeds in eigen hand. Met 17 punten uit zeven duels gaat het nu aan de leiding in groep C. Naaste achtervolger IJsland heeft twee punten minder, maar wel een wedstrijd tegoed. In september strijden beide landen in een onderling duel om de groepswinst. De nummer twee gaat de play-offs in.

Wit-Rusland werd vanwege de oorlog in Oekraïne maandenlang geboycot door de KNVB. De actie werd echter niet ondersteund door de UEFA en de FIFA. Vanwege een dreigende straf werd het duel uiteindelijk wel gespeeld, maar dan achter gesloten deuren en zonder vlaggen en volksliederen. Op de boarding langs het veld was negentig minuten lang het woord ‘vrede’ in het Engels en Russisch te lezen.