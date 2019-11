Federer: ’Zege op Djokovic was magisch’

De 38-jarige Zwitser schakelde de Serviër uit op de ATP Finals door de onderlinge laatste groepswedstrijd op overtuigende wijze te winnen (6-4 6-3). „Eerlijk gezegd wist ik niet dat het al zo lang geleden was dat ik van Novak had gewonnen”, zei Federer. „Ook omdat onze vorige duels in Parijs en op Wimbledon zo ’close’ waren.”

Federer liet eerder dit jaar in de finale van Wimbledon tegen Djokovic twee wedstrijdpunten onbenut. De Serviër trok de partij in de vijfde set, na bijna 5 uur tennissen, met 13-12 naar zich toe. „Nee, dat heeft me niet achtervolgd”, zei Federer, die op het hardcourt in Londen wél wist te winnen van Djokovic. „De pers maakte het heel groot, maar ik heb die verloren finale op Wimbledon vrij snel van me af kunnen zetten. Ik wist dat mijn kans zou komen. Ik heb vandaag heel, heel goed gespeeld. Het is altijd speciaal om Novak te verslaan, zeker na wat op Wimbledon is gebeurd. Dit was magisch.”

Djokovic, die de vorige vier ontmoetingen met Federer had gewonnen, legde zich snel neer bij zijn uitschakeling. „Roger was in alles beter en heeft verdiend gewonnen. Ik heb gewoon echt slecht gespeeld.”

