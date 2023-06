Patrick Kluivert op weg naar Adana Demirspor

Kluivert, die eerder coach was bij Jong FC Twente en samen met Clarence Seedorf de leiding had over het nationale elftal van Kameroen, ziet in de Turkse club in opkomst een mooie kans om zijn trainerscarrière nieuw leven in te blazen. Zijn laatste klussen waren het technisch directeurschap bij Paris Saint-Germain en hoofd jeugdopleiding bij FC Barcelona.

Adana Demirspor eindigde afgelopen seizoen als vierde in de Turkse Superlig, wordt gezien als het AZ of FC Twente van Turkije en speelt voorronde Conference League.