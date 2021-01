Internazionale laat Juventus kansloos

Matthijs de Ligt ontbrak nog altijd bij Juventus omdat hij eerder deze maand positief testte op het coronavirus. Collega-international Stefan de Vrij deed bij Inter wel de gehele wedstrijd mee.

Arturo Vidal opende in de eerste helft de score voor Inter. De 33-jarige Chileense middenvelder speelde van 2011 tot 2015 voor Juventus en had daarom ook wat moeite met juichen. Nicolò Barella verdubbelde na rust de voorsprong voor het elftal van trainer Antonio Conte. Inter had nog verder uit kunnen lopen. Onder anderen Lautaro Martínez miste een goede mogelijkheid.

Internazionale verstevigde de tweede plaats en heeft na achttien duels 40 punten. Koploper AC Milan staat ook op 40 punten en komt maandag nog in actie tegen Cagliari. Juventus speelde als nummer 5 zeventien duels en heeft 33 punten.

Genoa met Strootman stuit opmars Atalanta

Atalanta Bergamo is er zondag niet in geslaagd een serie van drie overwinningen uit te breiden. Tegen het laag geklasseerde Genoa, waarbij Kevin Strootman zijn debuut maakte, bleef het 0-0.

Hans Hateboer en Marten de Roon hadden een basisplaats bij de thuisploeg. Trainer Gian Piero Gasperini hield aanvaller Sam Lammers tot de 86e minuut op de bank.

Strootman, op huurbasis overgekomen van Olympique Marseille, werd na een klein uur gewisseld. Het gelijkspel werd gekoesterd door Genoa dat sinds Davide Ballardini het als trainer overnam van de ontslagen Rolando Maran, 8 punten in vijf duels haalde. Atalanta is de nummer 6 in de Serie A, Genoa staat zestiende.