Engeland blijft ook op EK knielen als protest tegen racisme

Dat heeft bondscoach Gareth Southgate aangekondigd. „Negatieve reacties zullen we negeren”, aldus de bondscoach, die sprak van een besluit dat de selectie in een gezamenlijke bijeenkomst heeft genomen.

„We zijn hier volledig eensgezind in, we zijn bereid elkaar te ondersteunen en het team te ondersteunen. We voelen ons meer dan ooit vastbesloten om dit toernooi te knielen voor de wedstrijden”, aldus Southgate in aanloop naar de laatste oefenwedstrijd tegen Roemenië op zondag.

De internationals van Engeland knielden ook al in het duel met Oostenrijk afgelopen woensdag in Middlesbrough. Vanuit het publiek was gejoel te horen. „Die mensen zouden zich eens moeten verplaatsen in die jonge spelers en bedenken hoe zij zich dan zouden voelen. Maar die negatieve reacties zullen blijven en wij gaan ze negeren”, zei de bondscoach.