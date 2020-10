Doorbraak in moordzaak Zuid-Afrikaanse doelman

De keeper werd in 2014 doodgeschoten en de politie is er na bijna zes jaar in geslaagd verdachten te arresteren en voor de rechtbank te krijgen.

Meyiwa was 27 jaar oud toen hij in Johannesburg door inbrekers om het leven werd gebracht in het huis van zijn vriendin, popster Kelly Khumalo. De vijf mannen worden beschuldigd van moord, poging tot moord, zware overval, bezit van illegale vuurwapens en munitie.

De broer van de vermoorde voetballer vertelde de lokale televisiezender Newzroom Afrika dat de familie blij was dat er eindelijk recht wordt gedaan. „Vanaf nu kunnen we misschien antwoorden krijgen op alle vragen die we hebben”, hoopte Sfiso Meyiwa.