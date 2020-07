Sunweb stuurt renner weg na overtreden coronaregels

De 23-jarige Australiër heeft de strikte veiligheidsregels omtrent het coronavirus overtreden. Volgens de ploeg betreft het geen straf, maar een besluit uit voorzorg.

„We passen hele strikte voorzorgsmaatregelen toe tijdens ons trainingskamp”, meldt de ploeg. „Interactie met de buitenwereld willen we zoveel mogelijk beperken om het risico op infectie te minimaliseren. Niet alleen om zelf niet geïnfecteerd te raken, maar ook de risico’s om het virus in het peloton te brengen te minimaliseren, wanneer we op 1 augustus terugkeren in competitie.”

De ploeg meldt niet wat Storer precies heeft gedaan. „Het is puur uit voorzorg en Michael zelf heeft er alle begrip voor. Topsport in coronatijd is een nieuwe situatie voor iedereen. Er wordt veel van mensen gevraagd en uiteraard hebben we ook alle begrip dat renners en personeel hieraan moeten wennen.”