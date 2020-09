Treurigheid op Roland Garros door regen en coronatesten

Er is extra veel werk te verrichten om de banen droog te krijgen. Ⓒ ANP/HH

PARIJS - De Fransen waren er in het voorjaar als de kippen bij. Zonder overleg met andere tennisorganisaties werd de start van Roland Garros verplaatst naar eind september. Inmiddels is in Parijs een kletsnat evenement gaande dat zucht onder de coronacrisis. Maar de tennissers ploeteren voort op de modderige gravelbanen. Het is hun werk.