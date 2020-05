Ronald Koeman kreeg hartinfarct: ’Ik heb geluk gehad’

In het ziekenhuis onderging hij een hartkatheterisatie. „Het besef kwam wat later. Nu denk ik wel dat ik ook wel geluk heb gehad.” De bondscoach bleek een hartinfarct te hebben gehad.

De 57-jarige, voormalige sterspeler van onder meer Barcelona en Oranje zegt dat hij zich pas later is gaan realiseren hoe dankbaar hij moet zijn dat hij het leven nog heeft. ,,Het besef kwam wat later.’’

Hartinfarct

De oefenmeester vervolgt zijn verhaal bij het RTL-programma Beau: „Op het begin denk je ’ze zijn er op tijd bij’, het wordt opgelost. Maar het besef kwam bij mij dus ietsje later.’’ Hij verkeert voor het oog weer in een blakende gezondheid, maar slikt nog veel medicijnen. ,,Het gaat goed. Ik ben vanochtend nog bij de cardioloog geweest en we gaan vrolijk verder.”

Koeman voelde zich op de bewuste 3 mei goed, zegt hij. Totdat hij iets te ver ging fietsen met een vriend. „Ja, 96 kilometer. Ik kwam kapot thuis en in ’rust’ kreeg ik last op mijn borst. Ik werd beroerd en begon te zweten. Ook werd ik heel wit, erg ongewoon. Mijn vrouw Bartina was gelukkig thuis. Meteen bellen, 112. Er is gelijk actie ondernomen.”

Dan doet Koeman uit te doeken wat er precies was gebeurd, toen de ambulance arriveerde. „Ik had een hartinfarct gehad en moest dus met spoed naar het ziekenhuis. De middenkransslagader was verstopt en bij nog een zat een vernauwing. Daar zijn twee stents geplaatst.”

Frappant

Het hele gebeuren ging in een recordtijd. „Ik kwam rond 15.45 uur thuis van het fietsen en iets voor half 5 lag ik in het ziekenhuis.” Het frappante is dat de bondscoach al een check-up gepland had staan. „Mijn vader is overleden toen hij 75 was, aan een hartstilstand. Het is een familiekwaal. 19 maart had ik dus al een afspraak staan, maar die is verplaatst naar 4 juni vanwege het coronavirus. Waarschijnlijk hadden ze het dan ook bemerkt”, zegt Koeman. Ook broer Erwin is aan de beurt. „Op 16 juni krijgt hij een katheterisatie.”

Ook werd er aan tafel bij Beau van Erven Dorens nog kort ingegaan op de kansen van Oranje volgend jaar op het EK voetbal. „We hebben een goed elftal, maar willen we kans maken, moet iedereen op z’n toppen zijn. Het helpt in die zin dat het een jaar is uitgesteld, dat Memphis Depay, Donyell Malen en Steven Bergwijn dan waarschijnlijk weer terug zijn. Maar misschien tegen die tijd zijn er weer andere spelers afwezig. Er kan zoveel gebeuren.”