Komt het nog goed met Nederlandse topfavoriete Marit Bouwmeester?

Marit Bouwmeester baalt na haar race. Ⓒ EPA

ENOSHIMA - „Dit was niet de beste dag ooit”, zegt Marit Bouwmeester met gevoel voor understatement. De regerend olympisch zeilkampioene kende zondag een zeer matige opening van de Zomerspelen in Japan, waar ze voor aanvang de topfavoriete was om haar titel in de Laser Radial-klasse te prolongeren. Komt het nog goed met de 33-jarige Friezin?