Lavreysen, Büchli en Hoogland verder op keirin

Europees kampioen Lavreysen was de snelste in zijn heat. Dat deed Büchli hem na in de tweede kwartfinale, waarna Hoogland zich in zijn heat als derde plaatste voor de halve finales.

Bij keirin komen zes renners op gang achter een derny om vervolgens over drie ronden te sprinten om de zege. Büchli is de titelverdediger. De halve finales en finale zijn woensdagavond.

Shanne Braspennincx overtuigt

De Brabantse sprintster kwam over 200 meter met vliegende start tot een tijd van 10,478. Daarmee eindigde ze als derde en stroomt ze meteen door naar de achtste finales.

Laurine van Riessen realiseerde de achtste tijd (10,513) en moest daardoor eerst in actie komen in de eerste ronde. Daarin was de sprintster uit Leiden te sterk voor de Amerikaanse Madalyn Godby. Ook Van Riessen komt daarom terug voor de achtste finales.

De snelste tijd kwam op naam van de Duitse Emma Hinze: 10,364.