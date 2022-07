Premium Het beste van De Telegraaf

Wedstrijden gespeeld op trainingscomplex Man City Boosheid over EK-onwaardige stadions: ’Bij mannen vinden we het er niet uitzien’

Door Lars van Soest Kopieer naar clipboard

Het Leigh Sports Village Stadium valt met zo’n 12.000 zitjes behoorlijk uit de toon Ⓒ Reuters

MANCHESTER - De Leeuwinnen werden zaterdag in de Grolsch Veste in Enschede uitgezwaaid door ruim 14.000 in het oranje uitgedoste fans. Tijdens het EK treffen Nederland en diverse andere toplanden het een stuk minder wat betreft stadions. Tot boosheid van bondscoach Mark Parsons, die baalt dat zijn ploeg in Engeland een duel speelt in een volgens hem ’EK-onwaardig onderkomen’.