Van Duijvenbode na nederlaag: ’Externe factoren leidden me af’

„In de tweede set liet ik me afleiden door externe factoren en dat kreeg ik niet meer uit mijn systeem”, zei de Nederlander bij RTL7. Van Duijvenbode wilde niet vertellen wat het precies was dat hem zo uit zijn spel haalde. „Het had niets met mijn tegenstander te maken. Het is mijn eigen gebrek en ik ga niet vertellen wat dat is.”

Anderson was oppermachtig in de wedstrijd en reeg de legs aan elkaar. Van Duijvenbode worstelde wellicht met de spanning, want hij miste veel. Hij liep zelfs een keer naar het verkeerde tafeltje, waar het flesje water van zijn tegenstander stond.

Bekijk ook: Gary Anderson schakelt Dirk van Duijvenbode uit op WK darts

De populaire ’Auberginius’ had wel geprobeerd zichzelf op te peppen en er nog wat van te maken, maar hij kreeg het niet voor elkaar. „Speel ik de grootste wedstrijd van mijn leven, en dan laat ik het gaan. Het ging van mijn kant helemaal niet meer, terwijl Anderson steeds beter ging gooien”, aldus Van Duijvenbode, die voor de wedstrijd wel had toegegeven dat de vele aandacht voor zijn succesvolle optredens in Alexandra Palace hem een beetje te veel waren geworden.

Wandeling

„Ik voelde me ook gespannen. De dag voor de wedstrijd ben ik 12 kilometer gaan wandelen langs de Theems en toen was ik de spanning wel even kwijt.”

Anderson vervolgt het toernooi zaterdag in de halve finale tegen de winnaar van de kwartfinale tussen drievoudig wereldkampioen Michael van Gerwen en Dave Chisnall. Die partij is vrijdagavond.