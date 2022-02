Premium Het beste van De Telegraaf

Ook als wereldkampioen is Max Verstappen zeer uitgesproken: ‘Ik geef altijd mijn mening’

Door Erik van Haren

„Het zit me niet hoog, maar ik heb wel met hem te doen”, aldus Max Verstappen over het vertrek van Michael Masi. Ⓒ ProShots

BARCELONA - Een viervoudig wereldkampioen én de huidige titelhouder in de Formule 1 lieten zich van hun beste, meest uitgesproken kant zien. Sebastian Vettel en Max Verstappen hebben allebei een duidelijke opvatting en zijn niet bang om die te ventileren. ,,Ik geef altijd mijn mening. Of ik nu wereldkampioen ben of laatste rijd”, aldus een kraakheldere Verstappen in Barcelona.