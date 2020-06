Wolff: ’Vettel vooralsnog outsider voor plekje bij Mercedes’

Teambaas Toto Wolff van de beste formatie in de koningsklasse van de autosport sluit de komst van de viervoudig wereldkampioen niet uit, maar omschrijft hem liever als een outsider.

Persoonlijkheid

„Sebastian is natuurlijk een geweldige persoonlijkheid, met vier wereldkampioenschappen”, vertelde Wolff op een videoconferentie. „Hij is echt een uitstekende coureur. Maar vooralsnog is hij slechts een outsider voor een plekje bij Mercedes. We kijken eerst naar onze eigen ploeg.”

Bekijk ook: Geen sprintraces in Formule 1 dit seizoen

Wereldkampioen Lewis Hamilton en Valtteri Bottas hebben een aflopend contract bij Mercedes. Wolff volgt ook met interesse de prestaties van George Russell, die dit seizoen ervaring op mag doen bij Williams.

Ploeg van 2021

Vettel verlaat Ferrari aan het einde van het seizoen, na een periode van zes jaar. Wolff weet nog niet wanneer hij de ploeg van Mercedes voor 2021 bekend kan maken. „Ik ga geen datum noemen, want dan zit ik daar een beetje aan vast”, zei hij.