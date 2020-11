PSV laat ‘superspeler’ Mohamed Ihattaren mini-voorbereiding draaien

Voor de interlandperiode ging het juist weer crescendo met Ihattaren, die steeds scherper en fitter begon te ogen nadat hij eindelijk een aantal duels op rij mocht spelen. Dat was ook Schmidt niet ontgaan, liet hij weten. De coach en zijn staf hebben nu besloten Ihattaren ernaast te houden en een soort ‘mini-voorbereiding’ te laten draaien.

Zeker nu PSV tot aan 22 december continu een dubbel programma wacht, met Europese duels en nog een bekerduel doordeweeks. Daarin wordt weinig getraind door de groep en nu bijna iedereen weer aan boord is, is de kans op veel speelminuten (die Ihattaren verder kunnen brengen) minder dan vóór de interlandperiode.

,,We hebben een duidelijk plan met hem, waar hij blij mee is’’, zegt Schmidt over het met de groep én individueel toewerken naar topconditie. ,,Mo is een superspeler. Als je iemand optraint, is hij niet honderd procent tijdens wedstrijden. Het is mijn verantwoordelijkheid op hem te letten. Het verwachtingspatroon rondom hem is heel hoog. Ik wil hem de kans geven dat waar te maken. Daarvoor moet hij in goede conditie zijn. We proberen hem daarbij te helpen. Ik vind het ook jammer en zou hem liever meer zien spelen.’’

Bekijk ook: Donyell Malen is weer flitsend en onnavolgbaar bij PSV