Max Verstappen baalt na kwalificatie: ’Heel raar’

Het was duidelijk dat Verstappen in het laatste deel van de kwalificatie niet tevreden was met zijn auto. Over de boordradio klaagde de huidige wereldkampioen na zijn eerste run al over te weinig grip. Na afloop herhaalde hij dit voor de camera van Viaplay. „De eerste run was echt een drama, ik had 0.0 grip.” Ook de tweede run van Verstappen was zeker niet optimaal. „Ook die was niet goed genoeg nee, heel raar.”

„We moeten wat dingen gaan analyseren”, vervolgde de Nederlander. „Ook in de snelle bochten kon ik niet aanvallen. Ik miste balans. Dit is niet wat je wil in een kwalificatie.”

Uiteraard was hij wel blij voor zijn teamgenoot die zijn eerste pole veroverde. „Checo heeft een mooie ronde gereden. Dat is positief, want de auto is dus snel. Ik hoop dat we morgen een goede race kunnen rijden en ik de kwalificatie kan vergeten.”