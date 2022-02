Premium Het beste van De Telegraaf

Voetbal blijft voor ’El Cholo’ een zaak van leven en dood Diego Simeone staat voor overlevingstocht met Atlético Madrid

Door Robin Jongmans Kopieer naar clipboard

Simeone windt zich nog wel eens op over wat er op het veld gaande is. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Diego Pablo Simeone (51) staat woensdag tegen Manchester United voor een overlevingstocht in de Champions League met Atletico Madrid. De regerend kampioen van Spanje draait dit jaar niet en staat vijfde in La Liga. Maar de Argentijn is een meester in het overbrengen van zijn eigen karaktereigenschappen op zijn spelersgroep, op momenten die er echt toe doen.