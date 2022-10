Premium Het beste van De Telegraaf

Geen oefenduels, maar wedstrijd om het ’echie’ tegen Verenigde Staten WK-loting schopt plannen Jonker in de war: ’Dat wordt nu geskipt’

Door Lars van Soest Kopieer naar clipboard

Andries Jonker moet een streep door de geplande Amerika-trip met de Leeuwinnen zetten. Ⓒ ANP/HH

Terwijl Andries Jonker via een digitale verbinding zijn eerste gevoel over de WK-loting met de Nederlandse pers deelde, was teammanager Sonja van Geerenstein achter de schermen van het Aotea Centre in Auckland al druk bezig met het vinden van een nieuwe oefentegenstander de interlandperiode in april, de laatste voor het WK. Het feit dat Nederland in Nieuw-Zeeland werd gekoppeld aan de Verenigde Staten gooide de aanvankelijke plannen van de bondscoach namelijk flink in de war.