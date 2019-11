Voetballegende Altafini haalt uit naar Ronaldo

De 34-jarige Portugees werd tijdens de topper tussen Juventus en AC Milan (1-0) na 55 minuten naar de kant gehaald. Ronaldo was zeer gepikeerd en zou volgens Sky Italia al voor het einde van de wedstrijd het stadion hebben verlaten. De vijfvoudig wereldvoetballer van het jaar werd vervangen door Paulo Dybala. De Argentijn maakte het winnende doelpunt.

Altafini, voormalig aanvaller van Palmeiras, AC Milan, Napoli en Juventus, liet weten: „De waarheid is dat Cristiano veel kansen creëert. Hij vindt het fijn als hij wordt aangespeeld in het zestienmetergebied. Maar (Fabio, red.) Capello heeft gelijk: hij is al jaren niemand voorbij gedribbeld. Ronaldo is niet zoals Messi. Messi dribbelt op 32-jarige leeftijd vier spelers voorbij en maakt het dan af. Cristiano Ronaldo springt eruit dankzij zijn power in het zestienmetergebied.”

José Altafini Ⓒ Hollandse Hoogte

Altafini is één van de weinige voetballers die namens twee landen uitkwam op het WK. De 81-jarige oud-spits werd in 1958 wereldkampioen met Brazilië. Vier jaar later deed Altafini aan de mondiale voetbalstrijd mee met Italië. In de Serie A maakten in de geschiedenis slechts vier spelers meer doelpunten dan hij.