Nico Rosberg gaat het weer opnemen tegen Lewis Hamilton

Rosberg heeft aangekondigd deel te nemen met zijn team Rosberg Xtreme Racing aan de nieuwe raceklasse Extreme E, een elektrisch offroad-kampioenschap. Eerder maakte Hamilton al bekend dat hij een team heeft opgericht: X44.

In de nieuwe, elektrische klasse wordt met SUV’s gereden in Senegal, Groenland, Nepal, Saoedi-Arabië en Brazilië. Het klimaat en de aandacht voor de natuur spelen een belangrijke rol.

Rosberg werd in 2016 wereldkampioen in de Formule 1 om vervolgens met pensioen te gaan. Hij behaalde dat jaar vijf punten meer dan Mercedes-teamgenoot Hamilton. Het ging er geregeld fel aan toe tussen de twee. Bekend is onder meer de onderlinge crash tijdens de Grand Prix van Spanje dat jaar. Max Verstappen ging er vervolgens tijdens zijn debuutrace namens Red Bull Racing met de winst vandoor.