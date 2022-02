Yéremi Pino (19) maakt indruk en scoort er vier voor Villarreal

Pino had in zijn eerste 24 competitiewedstrijden dit seizoen twee keer gescoord. Nu had de Spanjaard maar 20 minuten nodig voor twee doelpunten, die hij maakte op aangeven van Pervis Estupiñán en Étienne Capoue. De derde treffer, vlak voor rust, maakte de tiener uit een rebound.

Vorige week scoorde Arnaut Danjuma al drie keer voor de nummer 5 van Spanje. Nu was de Nederlander alleen goed voor de assist op de vierde treffer van Pino.

In de slotfase maakte invaller Boulaye Dia het vijfde doelpunt voor Villarreal. Namens Espanyol deed Keidi Bare nog wat terug.

Sevilla in derby te sterk voor Real Betis

Sevilla heeft zondag het altijd beladen duel met stadgenoot Real Betis gewonnen. 'El Gran Derbi' eindigde in 2-1 dankzij doelpunten van Ivan Rakitíc en Munir El Haddadi. In de slotminuut scoorde Sergio Canales nog tegen. Door de zege bleef Sevilla, de nummer 2 in La Liga, op 6 punten van koploper van Real Madrid.

Sevilla kon een overwinning goed gebruiken. Het team van coach Julen Lopetegui had van de laatste vijf competitieduels er vier gelijkgespeeld en maar één gewonnen. Tegen aartsrivaal Betis kwam de ploeg in de 24e minuut uit een strafschop op voorsprong. Die was toegekend na een overtreding van Betis-doelman Claudio Bravo op Youssef En-Nesyri. Rakitíc schoot raak en maakte daarmee zijn zesde doelpunt tegen Betis. De Kroaat was tegen geen enkele andere ploeg in de competities waar hij heeft gevoetbald zo trefzeker. Met een houdbaar schot maakte El Haddadi er kort voor rust 2-0 van.

Sevilla leunde achterover na de pauze. Betis werd dreigend via afstandsschoten van Marc Bartra en Aitor Ruibal. De beste kans was voor Àlex Moreno, maar ook hij slaagde er niet in de spanning te doen terugkeren. De treffer van Canales viel diep in blessuretijd.

