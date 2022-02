Yéremi Pino (19) scoort er vier voor Villarreal

Pino had in zijn eerste 24 competitiewedstrijden dit seizoen twee keer gescoord. Nu had de Spanjaard maar 20 minuten nodig voor twee doelpunten, die hij maakte op aangeven van Pervis Estupiñán en Étienne Capoue. De derde treffer, vlak voor rust, maakte de tiener uit een rebound.

Vorige week scoorde Arnaut Danjuma al drie keer voor de nummer 5 van Spanje. Nu was de Nederlander alleen goed voor de assist op de vierde treffer van Pino.

In de slotfase maakte invaller Boulaye Dia het vijfde doelpunt voor Villarreal. Namens Espanyol deed Keidi Bare nog wat terug.

Sevilla in derby te sterk voor Real Betis

Sevilla heeft zondag het altijd beladen duel met stadgenoot Real Betis gewonnen. 'El Gran Derbi' eindigde in 2-1 dankzij doelpunten van Ivan Rakitíc en Munir El Haddadi. In de slotminuut scoorde Sergio Canales nog tegen. Door de zege bleef Sevilla, de nummer 2 in La Liga, op 6 punten van koploper van Real Madrid.

Sevilla kon een overwinning goed gebruiken. Het team van coach Julen Lopetegui had van de laatste vijf competitieduels er vier gelijkgespeeld en maar één gewonnen. Tegen aartsrivaal Betis kwam de ploeg in de 24e minuut uit een strafschop op voorsprong. Die was toegekend na een overtreding van Betis-doelman Claudio Bravo op Youssef En-Nesyri. Rakitíc schoot raak en maakte daarmee zijn zesde doelpunt tegen Betis. De Kroaat was tegen geen enkele andere ploeg in de competities waar hij heeft gevoetbald zo trefzeker. Met een houdbaar schot maakte El Haddadi er kort voor rust 2-0 van.

Sevilla leunde achterover na de pauze. Betis werd dreigend via afstandsschoten van Marc Bartra en Aitor Ruibal. De beste kans was voor Àlex Moreno, maar ook hij slaagde er niet in de spanning te doen terugkeren. De treffer van Canales viel diep in blessuretijd.

Volg alle duels in La Liga via ons scorebord met de doelpuntenmakers, tussenstanden en uitgebreide statistieken.

Italië: Napoli wint in Rome en neemt koppositie over in Serie A

Napoli heeft de koppositie in de Serie A op basis van een beter doelsaldo overgenomen van AC Milan. De ploeg van Luciano Spalletti won de uitwedstrijd tegen Lazio Roma met 2-1 dankzij een doelpunt diep in blessuretijd van Fabián Ruiz, die van afstand raak schoot. Het was de laatste aanval van de avond. Kort voor het winnende doelpunt van Ruiz had invaller Pedro nog gelijkgemaakt met een volley.

Napoli leek af te stevenen op een nipte 1-0-zege. Na een uur profiteerde Insigne van slecht uitverdedigen van de thuisploeg. Hij ontving de bal buiten het strafschopgebied en haalde uit vanaf bijna 20 meter.

Napoli profiteerde van het puntenverlies van AC Milan, dat vrijdag met 1-1 gelijkspeelde tegen Udinese. Ook Internazionale liet deze speelronde punten liggen: 0-0 tegen Genoa. Inter heeft 2 punten minder dan Napoli, maar nog wel een duel tegoed.

Napoli hoopt dit seizoen de eerste landstitel sinds 1990 te kunnen veroveren. Komend weekend neemt de ploeg uit Napels het thuis op tegen AC Milan.

Frankrijk: Opnieuw teleurstelling voor Bosz met Lyon

Peter Bosz heeft als trainer van Olympique Lyon een nieuwe teleurstelling te verwerken gekregen. Het thuisduel met Lille, een topper in de middenmoot van Ligue 1, ging met 1-0 verloren. De Zweed Gabriel Gudmundsson, vorig seizoen nog in dienst van FC Groningen, scoorde voor rust. De gelijkmaker van de Braziliaan Lucas Paquetá, vier minuten voor tijd, werd door de VAR afgekeurd.

Bij Lille speelde Sven Botman de hele wedstrijd. Door de zege passeerde de Noord-Franse club de concurrent van zondagavond op de ranglijst. Lille, nu achtste, heeft na 26 wedstrijden 39 punten, 1 meer dan Lyon. Beide ploegen hebben, evenals Monaco en Montpellier, nog zeker uitzicht op Europees voetbal.

Portugal: Benfica moeiteloos langs Vitória Guimarães

Benfica heeft de Champions League-inspanningen beter verteerd dan Ajax. De Portugese club, die de Amsterdammers in Lissabon op 2-2 hield, won zondagavond voor eigen publiek zonder veel moeite van Vitória Guimarães: 3-0. Bij rust was het 2-0 door treffers van Gonçalo Ramos en de Uruguayaan Darwin Núñez. Al snel na de hervatting scoorde Núñez nogmaals, vanaf de strafschopstip. Een tweede treffer van Ramos werd afgekeurd.

Oud-Ajacied Jan Vertonghen organiseerde zoals gebruikelijk de defensie voor doelman Odysseas Vlachodimos. De Oekraïner Roman Jaremtsjoek, die tegen Ajax voor de 2-2 tekende, viel ook nu in in de tweede helft.

Benfica heeft na 24 competitiewedstrijden 54 punten en bezet daarmee de derde plaats. De achterstand op Sporting, dat gelijkspeelde, is nog 4 punten. Koploper FC Porto komt bij winst op Gil Vicente op 66 punten.

Ajax en Benfica treffen elkaar op dinsdag 15 maart weer, dan in Amsterdam.

Turkije: Van Aanholt en Babel helpen Galatasaray aan zege

Patrick van Aanholt en Ryan Babel hebben Galatasaray zondagavond in Istanbul voorbij Rizespor geloodst. Linksback Van Aanholt scoorde tweemaal, waaronder de 3-2 vlak voor tijd. Babel had in de 70e minuut het evenwicht hersteld door een strafschop te benutten. Diep in blessuretijd bepaalde de Franse oudgediende Bafétimbi Gomis de eindstand op 4-2.

Galatasaray staat in de Turkse competitie teleurstellend in de middenmoot. Op het Europese toneel gaat het beter. In de achtste finales van de Europa League werd de club gekoppeld aan FC Barcelona.