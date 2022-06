PSV boekt eerste oefenzege en verlengt met Romero

Rondom het eerste oefenpotje maakte de Eindhovense club bekend dat het contract met Maximiliano Romero met twee jaar is verlengd. De Argentijnse spits verhuist echter wel naar zijn geboorteland. Hij wordt voor één jaar verhuurd aan Racing Club. De nieuwe algemeen directeur Marcel Brands haalde Romero tijdens zijn dienstverband als technisch directeur naar PSV. Dat was een transfer van 10 miljoen euro. Romero was echter steeds geblesseerd en kon maar zelden zijn kwaliteiten laten zien. Zo lijkt het een actie zonder gezichtsverlies en kan PSV de spits nog altijd terughalen als hij bij zijn nieuwe club wel fit blijft.

Simons

Het halen van een nieuwe spits heeft nog steeds de hoogste prioriteit. Luuk de Jong blijft de belangrijkste kandidaat. Naast de Braziliaan Savinho hoopt PSV ook een creatieve middenvelder aan te trekken. James Rodriguez, door Brands indertijd naar Everton gehaald en ook Xavi Simons zijn de belangrijkste kandidaten.

Bekijk ook: PSV meldt zich voor Xavi Simons en geeft Derrick Luckassen nieuwe kans

Bij PSV startte Derrick Luckassen in de basis, die traditioneel elke voorbereiding begint. Daar was ruimte voor omdat de internationals nog ontbraken en de Brazilianen André Ramalho, Carlos Vinicius en Mauro Junior om uiteenlopende redenen niet inzetbaar waren. Luckassen kon zich zodoende in de kijker spelen voor eventuele nieuwe gegadigden, die hem willen kopen of huren. De centrale verdediger heeft bij PSV nog een contract tot 2025. Maar sinds hij van AZ werd overgenomen maakte de Eindhovense club maar bitter weinig gebruik van hem. Bij PSV stond de nieuwe doelman Walter Benitez in de eerste helft onder de lat. Na de rust kreeg Joël Drommel speeltijd, tenmidden van spelers van voornamelijk Jong PSV.

Pas later in de oefencampagne volgt het zwaardere werk. PSV vertrekt op 4 juli voor een trainingskamp naar Marienfeld. Dat is inmiddels een traditie die ook onder de nieuwe trainer wordt voortgezet. Op 9 juli is Arminia Bielefeld op de voorlaatste dag van die trainingsstage in het Heidewaldstadion van Gütersloh de tegenstander. In eigen stadion speelt PSV op 16 juli tegen Villarreal, op 19 juli tegen stadgenoot Eindhoven en op 23 juli tegen Real Betis.

Opstelling PSV: Benitez; Oppegaard, Luckassen, Obispo, Max; Saibari, Van Ginkel, Veerman; Madueke, Vertesse, Bakayoko.