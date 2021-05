Georginio Wijnaldum houdt met Liverpool uitzicht op Champions League-voetbal

Liverpool klimt door de zege naar de vijfde plaats met 60 punten. Dat zijn er vier minder dan nummer vier Chelsea, dat wel een wedstrijd meer heeft gespeeld. Leicester City staat derde met 66 punten. Liverpool moet nog drie wedstrijden spelen en Chelsea en Leicester twee. De eerste vier clubs uit de Premier League plaatsen zich voor de Champions League van volgend seizoen.

Manchester United moest drie keer in actie komen in vijf dagen tijd in de Premier League. Het duel tegen Liverpool stond eigenlijk gepland voor 2 mei, maar werd toen afgelast na ongeregeldheden in en rondom het stadion met protesterende United-supporters.

Salah

De ploeg van coach Ole Gunnar Solskjaer, die al zeker is van Champions League-voetbal volgend seizoen, kwam in de eerste helft op voorsprong via Bruno Fernandes. Die zag zijn schot via de voet van Nathaniel Phillips in het doel belanden. Diogo Jota maakte met een knap hakje op een schot van Phillips na ruim een half uur gelijk en Liverpool met Georginio Wijnaldum in de ploeg ging zelfs met een voorsprong de rust in. Roberto Firmino kopte de 2-1 binnen.

Liverpool dat moest winnen vergrootte in de tweede helft de marge naar twee treffers via opnieuw Firmino. Marcus Rashford bracht de spanning terug met de 2-3, maar Mohamed Salah stelde met de 2-4 uit een counter de zege veilig.