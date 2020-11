FC Groningen boekt nipte zege op Willem II

Groningen (tien goals) en Willem II (negen goals) behoorden voorafgaand tot de minst productieve ploegen in de Eredivisie. Daar kwam zondagmiddag in de Euroborg weinig verandering in. De thuisploeg kreeg in de openingsfase via Damil Dankerlui en Patrick Joosten twee grote kansen op het eerste doelpunt. Beiden misten, waarna het lang duurde voordat de ploeg van trainer Danny Buijs weer gevaarlijk werd.

Na ruim een uur brak Ahmed El Messaoudi dan toch de ban namens de Groningers. Hij schoot beheerst in een keer raak in de verre hoek na terugleggen van invaller Tomas Suslov.

Groningen heeft na tien speelronden 17 punten, goed voor de zevende plaats op de ranglijst. De Tilburgers staan op de vijftiende plaats en slechts 3 punten boven de degradatiestreep.

Bekijk ook de uitslagen en de stand in de Eredivisie.