Michael van Gerwen klopt Krzysztof Ratajski

Michael van Gerwen had wat meer moeite dan gehoopt tegen Krzysztof Ratajski, maar uiteindelijk trok hij met 2-1 aan het langste eind tegen de Pool.

Van Gerwen was in het verleden zeer succesvol bij het enige toernooi op de kalender, waar een leg ook met een dubbel moet worden aangevangen. De 31-jarige Nederlander won het toernooi al vijf keer. Vorig jaar klopte Van Gerwen in de finale Dave Chisnall.

In 2012 veroverde Van Gerwen bij de World Grand Prix zijn eerste grote titel bij de PDC.

Noppert en Van Duivenbode

Eerder op de avond wisten Danny Noppert en Dirk van Duijvenbode ook de tweede ronde te bereiken. Nadat hij de eerste set had verloren bleek Noppert in de openingspartij van de avond toch te sterk voor de Engelsman Ryan Searle met 2-1. Van Duijvenbode won in een spannende wedstrijd vol fouten met dezelfde cijfers van de Oostenrijker Mensur Suljovic.