Arianne Hartono maakt na keuze voor Oranje debuut in selectie Billie Jean King Cup

Hartono, opgeklommen naar plek 162 op de wereldranglijst, liet eerder dit jaar weten graag voor Nederland te willen uitkomen. Ze was ook benaderd om Indonesië te vertegenwoordigen. „Maar ik ben geboren en getogen in Nederland, dus wil dat land ook vertegenwoordigen”, aldus Hartono, die in januari via de kwalificaties het hoofdtoernooi van de Australian Open wist te bereiken. Ze debuteerde in Melbourne op een grandslamtoernooi.

Het duel met Spanje vindt op gravel plaats in de Maaspoort in Den Bosch. De winnaar plaatst zich voor de Billie Jean Cup Finals, die in november worden afgewerkt.

Enorme uitdaging

„We hebben een goed team, onze sterkste speelsters gaan spelen en daar ben ik ontzettend blij mee”, aldus Tamaëla, die debuteert als captain van Oranje in de Billie Jean King Cup. Ze heeft die taak overgenomen van Paul Haarhuis, die zeven jaar het team leidde. „Het wordt een enorme uitdaging om ons te plaatsen voor de Billie Jean King Cup Finals. Spanje heeft met twee speelsters in de top 10, Paula Badosa en Garbiñe Muguruza, een erg sterk team. En mochten deze speelsters niet meekomen, dan hebben zij alsnog een sterk team.”

Rus is de nummer 69 van de wereldranglijst. Pattinama-Kerkhove staat op de 136e plaats. Schuurs is de nummer 16 van de wereld in het dubbelspel.