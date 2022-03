AS Roma stapt met zege op zak in vliegtuig naar Nederland

Mourinho zat niet op de bank. De Portugees moet een schorsing van twee duels uitzitten. Hij maakte twee weken geleden tijdens een duel met Hellas Verona een ’belsignaal’ naar de scheidsrechter als verwijzing naar een groot omkoopschandaal in 2006. De vader van de bewuste arbiter had destijds naar verluidt contact gehad met de directeur van Juventus, de spil in het schandaal.

Tammy Abraham maakte het enige doelpunt voor AS Roma. Rick Karsdorp zette de succesvolle aanval op. Hans Hateboer, Marten de Roon en Teun Koopmeiners hadden een basisplaats bij Atalanta, dat voorlopig vijfde staat in de Serie A. AS Roma kwam in punten gelijk met Atalanta. maar heeft een duel meer gespeeld.

De Roon werd in blessuretijd van het veld gestuurd. De middenvelder ontving zijn eerste gele kaart voor een overtreding. De Roon was het niet eens met die beslissing van de scheidsrechter en kreeg vervolgens een tweede gele kaart voor zijn kritiek op de leiding.

