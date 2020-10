Bayern ontsnapt door ontketende Robert Lewandowski

Invaller Jessic Ngankam maakte in de 88e minuut de 3-3 namens Hertha en zodoende leek Bayern voor het eerst dit seizoen thuis puntenverlies te lijden. In de extra tijd werd Lewandowski echter naar de grond getrokken door Maximilian Mittelstädt.

De strafschop werd benut door de Poolse matchwinner, die donderdag nog werd uitgeroepen tot Europees voetballer van het jaar. De topscorer van de winnaar van de Champions League bleef tijdens de verkiezing van de UEFA de Belg Kevin De Bruyne (Manchester City) en de Duitse doelman Manuel Neuer voor.

Het is de tweede keer dat Lewandowski vier keer tot scoren komt voor de regerend kampioen in een competitiewedstrijd. Vijf jaar geleden lukte hem dat in de thuiswedstrijd tegen Wolfsburg, die met 5-1 werd gewonnen.

Bayern heeft nu al elf thuisduels in alle competities op een rij gewonnen. De regerend kampioen herstelde zich van de 4-1 nederlaag van vorige week tegen Hoffenheim.

Bij de bezoekers had Deyovaisio Zeefuik een basisplaats. Hij werd na ruim een uur gewisseld. Bij Bayern debuteerde Chris Richards.