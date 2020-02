Real-coach Zinedine Zidane steunt olympische ambitie Sergio Ramos

Ramos heeft eerder al aangegeven komende zomer graag naar Japan af te reizen en hij maakt nu ook deel uit van de voorlopige selectie.

Ramos, die volgende maand 34 wordt, is normaal gesproken de aanvoerder van Spanje op het EK dat half juni begint. Voor Real Madrid heeft hij dit seizoen tot nu toe al zo’n dertig duels gespeeld. Maar Zidane zei niet te vrezen voor een terugslag na zo’n drukke zomer. „Natuurlijk moet hij naar de Spelen gaan als hij dat wil. Ik zal hem daarin steunen”, zei Zidane vrijdag tijdens een persconferentie voorafgaand aan de uitwedstrijd tegen Levante van zaterdag.

Ramos zei in oktober al graag op de Spelen te willen uitkomen. „Het is een evenement waar niemand nee tegen zal zeggen. We gaan het zien. Ik word altijd emotioneel als ik het shirt van Spanje aantrek.”