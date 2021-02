Valkuil voor Ajax tegen Lille

Voetbal

FC Groningen dreigt Sergio Padt per direct te verliezen

Ludogorets heeft zich opnieuw bij FC Groningen gemeld om Sergio Padt per direct over te nemen. De goalie is door de Bulgaarse topclub al gecontracteerd voor komend seizoen, maar Ludogorets wil hem graag per direct verwelkomen. De transfermarkt in Bulgarije is nog open. In januari stak FC Groningen e...