Oranje-hockeysters prolongeren Europese titel

Het was de eerste keer in het toernooi dat het gastland niet wist te scoren in het eerste kwart. Dat had het wel moeten doen, toen Frédérique Matla al na achttien seconden een vrije schotkans kreeg. De spits van Den Bosch had met haar backhand de hoek voor het uitkiezen, maar met het schot recht door het midden kende de Duitse doelvrouw Julia Sonntag weinig problemen.

Wat in het eerste kwart niet lukte, lukte vrij snel in het tweede kwart. Stella van Gils ‘haalde’ na een knappe actie een strafcorner door de bal slinks op een voetje van Viktoria Huse te leggen. Schutter Caia van Maasakker legde de bal met timmermansogen bij de tweede paal op Marloes Keetels, die de variant met haar backhand tot doelpunt promoveerde: 1-0. Zo scoorde Keetels weer eens in een finale, net als tijdens het WK in Londen (2018).

AFSCHEIDSTOERNEE

Voor de vrouw van de assist was het een meer dan speciale wedstrijd. Van Maasakker speelde haar laatste interland op eigen bodem. Na de Olympische Spelen hangt de strafcornerspecialiste van Stichtse, die in het Amsterdamse Bos haar 205e cap vergaarde, haar stick aan de spreekwoordelijke wilgen. Na een carrière om heel erg trots op te zijn, gezien de waslijst aan prijzen die Van Maasakker in haar tienjarige Oranje-bestaan aaneenreeg.

De gasten, die in het begeleidingsteam Oranje-legende Teun de Nooijer hebben rondlopen, lieten zich door de tegenvaller niet uit het veld slaan en dwongen tot aan de rust nog vijf strafcorners af. Tot de gelijkmaker zou dat niet leiden, tot genoegen van de opgetogen fans, die ouderwets een wave door het Wagener Stadion lieten gaan. Over die fans gesproken: zij gedroegen zich tien dagen lang voorbeeldig in een door de KNHB tot in de puntjes perfect georganiseerd EK.

DUITSE DRUK

Het derde kwart had niet veel om het lijf, maar een wervelende actie van de Duitse pingeldoos Charlotte Stapenhorst en dito redding van Josine Konink maakten veel goed. In het laatste kwart ontpopte Koning zich tot de absolute uitblinkster aan Oranje-zijde, door een aantal strafcorners én daaruit voortkomende rebounds op weergaloze wijze onschadelijk maakte.

Woensdag krijgt de speelster van Den Bosch te horen of zij of Anne Veenendaal naar Japan mag afreizen als eerste keepster voor Tokio. Ook de goed spelende Felice Albers zal waarschijnlijk dinsdagnacht moeilijk de slaap kunnen vatten. Wat was de speelster van Amsterdam in het vierde kwart dichtbij de beslissing, maar keepster Sonntag ranselde de inzet van Albers op miraculeuze wijze uit haar doel.

MATLA

De 2-0 kwam er uiteindelijk toch, nadat de laatste krachten uit de vermoeide Duitse lijven was gesijpeld. Nederland stond plotsklaps met drie aanvalsters tegen slechts één verdedigster, waarna Matla de counter doeltreffend en met een geluk met haar puntje afrondde.

De vreugde was er niet minder om bij de spits die na het vorige EK, waarin Oranje in de finale ook met 2-0 te sterk was voor Duitsland, zwaar werd bekritiseerd en enige tijd met ‘strafwerk’ buiten de selectie werd gelaten. Inmiddels is de spits die het liefst op het middenveld acteert een zekerheidje in de equipe van Annan, die begin juli als grote favoriet op olympisch goud naar de Spelen afreist.