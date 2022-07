Wiebes verstevigt leiding in Ladies Tour met tweede ritzege

Wiebes was tijdens de proloog als tweede geëindigd, op elf seconden van Ellen van Dijk. Dankzij de bonificatieseconden met de winst in de eerste etappe nam ze de leiderstrui van wereldkampioene tijdrijden Van Dijk over.

De renster van DSM won de sprint van een kopgroep van tien rensters met daarin ook Van Dijk, de nummer 2 uit het klassement. Wiebes bleef Van Dijk en de Poolse Daria Pikulik met afstand voor. De vluchters hadden een voorsprong op het peloton van enkele minuten.

„We gingen voor de tussensprint en voor we het wisten waren we vooruit met een groep”, zei Wiebes. „Eerst was het gat vrij klein, totdat Ellen en Evy Kuijpers aansloten. We hebben een mooi gat opgebouwd en Pfeiffer Georgi hield het tempo in de laatste ronde zo hoog, ik hoefde alleen maar te letten op de twee rensters van Trek-Segafredo.”

Wiebes en haar ploeg richten zich nu ook op de eindzege in de Ladies Tour. „Het wordt lastig met Ellen in de tijdrit, maar we gaan er wel voor”, aldus de klassementsleidster. De Ladies Tour duurt tot en met zondag. Zaterdag volgt een korte etappe en later op de dag een tijdrit over 15,6 kilometer.