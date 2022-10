Premium Het beste van De Telegraaf

’Hij gaf voetballes en bewees dat dít ook heel goed kan werken’ Spaanse media: ’Masterclass’ Frenkie de Jong houdt crisis buiten de deur bij ’snoozend’ Barça

Frenkie de Jong maakte donderdag grote indruk namens FC Barcelona in het duel tegen Villarreal. Mede door een passnauwkeurigheid van 95(!) procent van de Nederlander wonnen de Catalanen in eigen huis met 3-0. De Spaanse sportkranten komen woorden tekort om het optreden van de Oranje-middenvelder, die vrijdag sowieso een plekje in de voorselectie van Louis van Gaal krijgt, te beschrijven.