Sensationeel! Mavericks winnen NBA-duel dankzij driepunter in buzzer

Kopieer naar clipboard

Maxi Kleber wordt bedolven door zijn teamgenoten. Ⓒ ANP/HH

De basketballers van Dallas Mavericks hebben in de NBA dankzij een driepunter tijdens de buzzer van Los Angeles Lakers gewonnen. Het werd 111-110 in LA doordat de Duitser Maxi Kleber in de slotseconde raak gooide.