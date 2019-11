Slutsky hoopt binnen twee dagen op uitsluitsel van Honda

De 33-jarige Japanner traint sinds donderdag mee met de selectie van Vitesse, dat dit seizoen opnieuw wordt geplaagd door blessureleed bij de aanvallende spelers.

„We zijn in gesprek”, zei de trainer na de oefensessie van vrijdag. „Binnen één of twee dagen hopen we duidelijkheid te krijgen van Keisuke. Hij kan op meerdere posities spelen, dus we kunnen hem goed gebruiken. Vanaf de rechterkant bijvoorbeeld.” Slutsky zag al in een vroeg stadium Hilary Gong en Charly Musonda wegvallen, terwijl daarna ook Oussama Tannane geblesseerd raakte.

Dat Honda naast een clubloze speler ook bondscoach van Cambodja is, vormt voor Slutsky geen probleem. „In de periodes dat Keisuke naar Phnom Penh moet afreizen voor interlands, spelen wij toch geen wedstrijden.” Cambodja speelt zowel half november als medio maart interlands.

Tighadouini

Ook Adnane Tighadouini (26) trainde vrijdag met de selectie van Vitesse mee, maar de clubloze aanvaller is volgens Slutsky niet in beeld voor een contract. „In eerste instantie willen we hem helpen, maar je weet nooit wat er uit voort kan komen.” Tighadouini debuteerde in 2011 namens Vitesse in het betaalde voetbal, maar brak destijds niet door. Na diverse omzwervingen kwam hij in 2016 weer bij Vitesse terecht, waarmee hij dat seizoen de KNVB-beker won.

Of Navarone Foor zondag in het competitieduel bij FC Emmen in actie kan komen, is nog niet helemaal zeker. De middenvelder moest vrijdag de training wegens liesklachten laten schieten. Slutsky verwacht echter de veelzijdige speler wel mee te kunnen nemen naar de Meerdijk.

Bekijk hier de stand en het programma in de Eredivisie