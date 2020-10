Lege stadions hebben positief effect op scoringsdrift in Premier League

In de tot dusverre 38 gespeelde duels in de Premier League vielen 144 treffers. Dat is een gemiddelde van 3,79 per wedstrijd. In zestig jaar tijd werd tijdens de eerste vier speelronden niet zo vaak gescoord als nu, meldt databureau Gracenote.

Enkele wedstrijden die eruit sprongen zijn Aston Villa tegen regerend kampioen Liverpool (7-2) en Manchester United tegen Tottenham Hotspur (1-6).

Geen enkel seizoen waarin ten minste 3,6 doelpunten per wedstrijd zijn gescoord in de eerste vier rondes heeft het hele seizoen hetzelfde niveau behouden. „Toch is het aannemelijk om te denken dat dit keer, aan het einde van het seizoen, wel voor het eerst sinds de jaren zestig gemiddeld meer dan drie doelpunten per wedstrijd zijn gevallen”, aldus Gracenote.

„Teams creëren gemiddeld betere kansen, maar lang niet genoeg om uit te leggen waarom nu een doelpunt wordt gescoord uit elke zes schoten in plaats van de gebruikelijke negen of tien”, aldus Simon Gleave, hoofdonderzoeker bij Gracenote. „Een recordaantal van 23 doelpunten vanaf de penaltystip in deze fase verklaart ook een deel van het hoge gemiddelde.”