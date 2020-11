Dubbelslag voor Primoz Roglic in Vuelta

De Sloveense wielrenner van Jumbo-Vismo heeft na de individuele tijdrit van dinsdag (met een kort en steil slotklimmetje met een gemiddeld stijgingspercentage van 14 procent) weer stuivertje gewisseld met zijn naaste belager Richard Carapaz. Bovendien bleek Roglic de snelste van de dag. Het was al zijn vierde ritzege in deze Vuelta.

Will Barta, de 24-jarige Amerikaanse renner van CCC Team, was net iets langzamer dan Roglic en werd tweede. Beste Nederlander was Wout Poels op plaats elf, op ruim een minuut van de winnaar.

Carapaz begon met een voorsprong van slechts 10 seconden op Roglic in de strijd om de rode leiderstrui, maar de Sloveen maakte die ruimschoots goed. Op de eindstreep klokte hij een tijd (46.39.48) die 49 seconden sneller was dan Carapaz. Roglic staat nu 39 seconden voor op de Ecuadoraan van Ineos-Grenadiers. De Engelsman Hugh Carthy staat derde in het algemeen klassement op 47 seconden van de klassementsleider.

"We moeten de focus houden en we gaan er voor vechten"

„Het is alweer lang geleden dat ik een tijdrit heb gevonden”, zei Roglic. In de Ronde van Spanje van 2019 won hij voor het laatst een race tegen de klok. „Ik voelde mij verrassend genoeg sterk, ik had verwacht dat ik meer zou afzien.” De Sloveen houdt goede hoop dat hij de rode trui in de laatste vijf etappes van de Vuelta kan verdedigen. „Het is beter om 39 seconden voor te staan, dan 39 seconden achter. We moeten de focus houden en we gaan er voor vechten.”

Carapaz: Vuelta is nog lang niet voorbij

Carapaz voelde zich na de individuele tijdrit in de Ronde van Spanje allerminst een verliezer, terwijl de kopman van Ineos-Grenadiers wel degelijk zijn leiderstrui weer moest afstaan aan ritwinnaar Primoz Roglic. De achterstand van de 27-jarige coureur uit Ecuador op zijn Sloveense rivaal bedraagt nu 39 seconden. Geen onmogelijke opgave in de slotweek, volgens Carapaz.

„Dit was echt een zware tijdrit, maar ik ben heel blij met het resultaat”, liet hij strijdbaar weten. „We zijn naar de Vuelta gekomen om te winnen en dat is nog altijd het doel. Er komen nog veel kansen, de Ronde is nog altijd heel open. We blijven knokken, het is nog lang niet voorbij.”

