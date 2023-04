Geen spierschade Griekspoor na ’gevoel van mes in mijn enkel’

Waar Griekspoor een bye had voor de eerste ronde, kende Munar een roerige eerste ronde. Hij ontdeed zich moeizaam via twee na tiebreaks gewonnen sets van Thanasi Kokkinakis met wie hij zowel tijdens als na de wedstrijd bekvechtte.

Van een heel andere kant toonde Munar zich vrijdag in de achtste game van de gelijkopgaande wedstrijd. De Spanjaard hielp de geblesseerd geraakte Griekspoor naar de kant van de baan. De Nederlander had verzorging nodig van de dokter om de wedstrijd weer te kunnen hervatten.

Bekijk hier de beelden:

Griekspoor had na de behandeling aan zijn enkel geen moeite om zijn servicegames te behouden, maar in de tiebreak ging het mis tegen de thuisspeler die zich met 7-3 de sterkste toonde. Vervolgens besloot Griekspoor om er de brui aan te geven. De nummer 36 van de wereld kampt al langer met problemen aan de enkel en moet ook onder het mes. Het is nog niet duidelijk wanneer dit gaat gebeuren.

,,Ik wist direct hoe laat het was. Het voelde alsof ik een mes in mijn enkel kreeg. Ik loop nu op krukken. Ik ga vanavond naar het ziekenhuis, daar worden foto’s gemaakt. Hopelijk valt het mee, maar ik hou mijn hart vast”, liet Griekspoor weten tegenover Ziggo.

Geen spierschade

Inmiddels is gebleken dat er geen spierschade is bij Griekspoor. "Verdere onderzoeken in Nederland zijn nodig. Maar alles, zoals de spieren, is in orde. Dus we weten nog niet veel meer, het is een kwestie van afwachten", zei coach Kristof Vliegen. Na het weekend zal Griekspoor in Nederland verder onderzocht worden, aldus de Belgische coach.

Op 10 mei begint het masterstoernooi van Rome. Daarvoor heeft Griekspoor zich nog niet afgemeld. Op zondag 28 mei gaat Roland Garros van start.