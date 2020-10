Giro d’Italia: Ook Pieter Weening door ’levensgevaarlijke baksteen’ uit koers

De 39-jarige Fries, goed voor twee ritzeges in de Giro, kwam dinsdag tijdens de vierde etappe ten val nadat hij over een bidon reed.

Weening kwam daarbij hard op zijn hoofd terecht. Hoewel hij het woensdag nog wel probeerde, bleek halverwege dat het niet verstandig was om door te fietsen.

„Pieter voelde zich een beetje duizelig op de fiets. Daarom hebben we besloten hem uit koers te halen”, meldde het team via Twitter. „Pieter zal nu opnieuw onderzoeken ondergaan.”

Topfavoriet Geraint Thomas kwam maandag ook ten val door een waterfles die door het peloton rolde. De Welshman van Ineos liep een bekkenbreuk op. Hij reed de rit nog wel uit, maar stapte een dag later niet meer op.

Weening deed dinsdag tegenover De Telegraaf zal zijn beklag over de huidige bidons. „Zo’n volle fles is alsof je over een baksteen heen rijdt en dan is het niet meer te houden. Vroeger klapten die dingen uit elkaar, omdat je toen van die drukdoppen had. Nu zijn het schroefdoppen en gebeurt dat niet meer. Ja, eigenlijk zijn ze nu als ze over de straat rollen in een peloton levensgevaarlijk geworden.”