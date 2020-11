Zirkzee kijkt uit naar Polen-Nederland: ’Lewandowski momenteel de beste’

„Robert is een complete spits, ik denk sowieso de beste die er is op dit moment”, aldus Zirkzee over de 32-jarige Poolse topschutter, zijn teamgenoot bij Bayern München. „Op elk gebied is hij uitstekend. Koppen, springen, in de combinatie, noem het maar op.”

Zirkzee werd in november vorig jaar door trainer Hansi Flick samen met drie andere talenten overgeheveld van het tweede naar het eerste elftal van de Duitse topclub. De inmiddels 19-jarige spits scoorde bij zijn debuut tegen SC Freiburg. In februari van dit jaar maakte Zirkzee zijn debuut als basisspeler. In de uitwedstrijd tegen Hoffenheim nam hij de plaats in van uitgerekend Lewandowski, die toen geblesseerd was.

Zirkzee speelt dit seizoen meestal in het tweede elftal van Bayern. De oud-jeugdspeler van Feyenoord kwam wel tot een aantal minuten in het eerste elftal en hij traint ook mee met de selectie van Flick. „Ik probeer zoveel mogelijk van Lewandowski mee te nemen. En dat probeer ik te combineren met mijn eigen spel”, zegt Zirkzee in Zeist, waar hij in voorbereiding is op de confrontatie met Jong Portugal in de EK-kwalificatie. „Robert staat er altijd voor open om jonge jongens zoals ik dingen te leren. Wat ik vooral van hem leer? Loopacties maken, timing, hoe hij beweegt als wij van achteruit aan een aanval gaan beginnen. Dat soort spitsendingetjes allemaal.”