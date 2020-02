Liverpool met Van Dijk en Wijnaldum tegen Atlético

Trainer Jürgen Klopp heeft zijn Nederlandse internationals in de basis gezet in het Metropolitano-stadion in de Spaanse hoofdstad. De opstelling van Liverpool wijkt op slechts één plek af van het elftal dat op 1 juni in hetzelfde stadion begon aan de finale van de Champions League tegen Tottenham Hotspur. De 'Reds' wonnen in Madrid met 2-0 en werden zo voor de zesde keer kampioen van Europa.

In vergelijking met toen speelt Joe Gomez centraal achterin naast Van Dijk in plaats van Joël Matip, die nu op de bank zit. Voorin hebben Mohamed Salah en Roberto Firmino weer gezelschap van Sadio Mané. De Senegalees maakte zaterdag als invaller tegen Norwich City zijn rentree na een paar weken afwezigheid vanwege een blessure. Mané nam direct het winnende doelpunt voor zijn rekening (0-1).