Manchester City voor het eerst in finale Champions League

Eindelijk is het dan zover voor Manchester City, dat de afgelopen jaren kosten noch moeite spaarde om ook internationaal het hoogst haalbare te bereiken. De Engelsen, die in 1971 met de Europa Cup II de enige Europese trofee in de clubhistorie binnen sleepten, azen al jaren op Champions League-winst.

Met dat doel werd Guardiola binnengehaald, maar onder de Catalaan strandden de Citizens driemaal in de kwartfinale en eenmaal in de achtste finales tot teleurstelling van sjeik Mansour bin Zayed Al Nahyan uit Abu Dhabi. De sjeik pompte twee miljard euro in zijn speeltje en zag City al viermaal de beste van Engeland worden – landstitel vijf is in aantocht -, maar het stak dat het internationaal niet ook wilde lukken.

Riyad Mahrez (L) loopt juichend weg nadat hij de openingstreffer voor Manchester City voor zijn rekening heeft genomen. Ⓒ EPA

De basis voor de eerste Champions League-finale ooit van Manchester City werd vorige week al gelegd in Parijs. Guardiola hanteerde in eigen huis dezelfde strijdwijze met een sterk bezet middenveld en geen echte spits. Op de door sneeuw en hagel moeilijk bespeelbare mat in het Etihad Stadium trok City de wedstrijd al snel naar zich toe.

PSG was zwaar gehandicapt door de absentie van sterspeler Kylian Mbappé, de grote sterspeler van de Fransen, die te veel last had van een kuitblessure. PSG is erg afhankelijk van de aanvaller, die dit seizoen al 37 maal doel trof voor de Fransen, waaronder acht goals in de Champions League.

Scheidsrechter Björn Kuipers, net als landgenoot Danny Makkelie met een halve finale-wedstrijd in de Champions League beloond voor een goed internationaal seizoen, kwam meteen in beeld. De Nederlander dacht hands van oud-PSV’er Oleksander Zinchenko gezien te hebben, maar VAR Pol van Boekel attendeerde Kuipers erop dat de Oekraïner de bal op de bovenkant van zijn schouder had gekregen.

Diezelfde Zinchenko speelde even later een belangrijke rol in de openingsgoal van Manchester City. De linksachter, die bij PSV maar mondjesmaat aan bod kwam, ging goed diep bij een geweldige uittrap van City-doelman Ederson en legde goed af op Kevin De Bruyne. Het schot van de Belg werd gekraakt en kwam voor de voeten van Riyad Mahrez die door de benen van Keylor Navas doel trof (1-0).

Presnel Kimpembe (links) van PSG vecht het in de lucht uit met John Stones. Ⓒ REUTERS

Een opdoffer voor het moreel van PSG, dat Mbappé node miste. Zijn vervanger Mauro Icardi kwam in het stuk geheel niet voor en moest na een uur plaatsmaken voor Moise Kean. Ondanks alles had PSG enkele momenten waarop het gevaarlijk wist te worden. Marquinhos, die in Parijs had gescoord voor de Fransen, zag een kopbal op de lat eindigen, terwijl Angel di Maria de bal in kansrijke positie raak krulde na slordig balverlies achterin bij Manchester City.

Een echte vuist wist PSG niet te maken en na een uur deelde City de genadeklap uit. Na een snelle counter benutte Mahrez de voorzet van Phil Foden, waarmee de Algerijn zijn tiende Champions League-goal maakte.

Kevin De Bruyne (rechts) in duel met Abdou Diallo van PSG. Ⓒ REUTERS

Na de 2-0 kon Kuipers aan de bak want de frustraties gingen aan de haal met PSG, wat resulteerde in legio opstootjes en een rode kaart voor Di Maria, die expres op de voet van Fernandinho ging staan. Met een man minder lukte het PSG niet meer om nog iets terug te doen, terwijl Foden met een schot op de paal nog dicht bij de 3-0 was. Het bleef bij 2-0, waarmee Manchester City over twee duels met afgetekende cijfers (4-1 in totaal) afrekende met de verliezend finalist van vorig seizoen. Nog één zege zijn Guardiola en zijn spelers verwijderd van het zo lang nagejaagde doel. Op 29 mei in Istanbul moet het voor de Citizens gebeuren tegen de winnaar van de tweede halve finale tussen Real Madrid en Chelsea.