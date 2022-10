Monsterklus Nederlands mannen padelteam op WK in Dubai

Wielrennen

Lucinda Brand kan ondanks handoperatie EK-titel veldrijden verdedigen

Hoewel veldrijdster Lucinda Brand ruim een week geleden een gebroken middenhandsbeentje opliep, maakt ze deel uit van de selectie voor de EK in België. Volgens bondscoach Gerben de Knegt is de Europees kampioene van vorig jaar genoeg hersteld om zaterdag in Namen aan de start te staan.