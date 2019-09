Depay scoort beter dan Grote Vier

De altijd nog maar 25-jarige Depay was tot dusver goed voor voor 17 assists en 17 goals. Maandag in het EK-kwalificatieduel met Estland, verzorgde hij één treffer en bereidde hij er twee voor.

Met een totaal van 34 overtreft Depay De Grote Vier, die in hun eerste 50 interlands ook vaak belangrijk waren, maar lang niet zo bepalend voor de dag kwamen als Depay.

Rafael van der Vaart was indirect betrokken bij 21 treffers. Wesley Sneijder (26), Robin van Persie (27) en Arjen Robben (29) deden het iets beter.

Wesley Sneijder, Rafael van der Vaart, Robin van Persie en Arjen Robben tijdens het EK van 2012. Ⓒ DE TELEGRAAF

„Vijftig caps is iets om super trots op te zijn”, concludeerde Depay in gesprek met de NOS. „Ik streef ernaar om elke wedstrijd belangrijk te zijn, maar in je vijftigste interland wil je natuurlijk helemaal graag je stempel drukken.”

Depay had in Tallinn even nodig om op gang te komen, maar brak na rust de ban. „ Het ging moeizaam, vooral in de eerste helft, al was ik uiteindelijk wel belangrijk. Misschien wilde ik wel te graag in het begin, maar de ruimtes waren klein.”

Daardoor ging Depay enigszins geforceerd spelen, vond hijzelf. „Als je vijf minuten niet aan de bal komt, gaat het een beetje kriebelen. In de tweede helft werden de ruimtes groter en kond Estland het niet meer belopen. Toen kwamen uiteindelijk de momenten.”

Depay verzorgde in de A. Le Coq Arena de assists op de 2-0 van Ryan Babel en de 4-0 van Georginio Wijnaldum. De derde treffer nam hij zelf voor zijn rekening.